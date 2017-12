NPO niet blij met Top 2000 Live Café Malieveld

De NPO is niet blij met het Top 2000 Live Café op het Malieveld in Den Haag. Ze denken dat veel mensen het initiatief verwarren met de echte Top 2000 die live wordt uitgezonden vanuit het Top 2000 Café in Hilversum.

Van 27 tot en met 30 december presenteren deejays Mark Stakenburg en Kasper Kooij de Top 2000 vanuit de tent op het Malieveld. Beide mannen werkten zelf ooit voor Radio 2.

Quote Het is gewoon een gezellig muziekfeest Mike Leegwater ,,Wij doen niks dat niet mag. Het is gewoon een gezellig muziekfeest", liet Mike Leegwater van Hillenaar Events weten. ,,Dit gaat meer om de spin-offs in het algemeen maar omdat wij de grootste zijn worden we genoemd. We hanteren ook gewoon ons eigen beeldmerk en huisstijl."