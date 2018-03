NPO toont documentaire zoektocht vader naar kleinkinderen in kalifaat

Omroep BNNVARA zendt maandagavond een documentaire uit over de vader van twee Zoetermeerse IS-gangers. Het betreft de film ‘De verloren kinderen van het kalifaat’ van de Turks-Nederlandse documentairemaker Sinan Can.

Volledig scherm Hoessein en Sinan Can in het voormalig kalifaat © BNNVARA

In de film gaat Sinan Can met de 57-jarige Houssein in de puinhopen van het kalifaat op zoek naar diens familie. De twee bezoeken Raqqa, de in 2014 tot hoofdzetel van het IS-kalifaat uitgeroepen Syrische stad. Hier is Housseins zoon Ilyas als jonge IS-strijder om het leven gekomen. Ook vinden de twee na een lange en moeizame ontdekkingstocht het door Koerden beheerde vluchtelingenkamp in Syrië waar dochter Meryem en haar kinderen vastzitten. Daar krijgt Houssein ook voor het eerst zijn kleinkinderen te zien.

Om zijn familie te beschermen blijft de achternaam van Houssein ongenoemd. Zijn dochter hoorde tot de eerste lichting Syriëgangers. Ze radicaliseerde door een extremistische imam in Zoetermeer. Ruim een jaar later vertrok ook zijn ex-vrouw naar het kalifaat en achter zijn rug om nam ze - stelt Houssein - zijn toen 15-jarige puberzoon Ilyas mee. Vaak heeft de vader zich afgevraagd wat hij fout heeft gedaan. Als ‘gematigde, gewone moslim’ en zoon van een analfabete gastarbeider heeft hij zijn vier kinderen vrij opgevoed. In moslimkringen werd het gezin vaak als ‘te westers’ gezien. Tijdens zijn reis naar Syrië hoopt de man antwoorden te vinden op zijn vragen.