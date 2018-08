Nsimire (14) verblijft nog steeds op geheim adres

Volgens Alphonse Muambi, woordvoerder van de familie, wordt de tiener door deskundigen gehoord over wat er in de afgelopen weken is gebeurd. Ook bemoeit zich inmiddels ‘elke instantie die over kinderen gaan’ met de situatie.



Er is wel telefonisch contact geweest met de ouders. ,,Ze was heel emotioneel en wil graag naar huis’’, zegt hij over dat contact.



Muambi zegt dat de ouders nog volledig in het duister tasten wat er gebeurd is met het meisje en wat de rol is geweest van de 33-jarige Hagenaar die ’s avonds nadat Nsimire was gevonden, aangehouden werd.



De man wordt, zo maakte het Openbaar Ministerie afgelopen vrijdag bekend, verdacht dat hij het meisje onttrokken heeft aan het ouderlijk gezag én mogelijke ontucht, al dan niet met dwang. In het huis zijn aanwijzingen gevonden dat er seksuele handelingen zijn verricht. Toen zei een woordvoerder van het OM dat ze nog geen duidelijk beeld heeft wat er in de weken van de vermissing van het meisje is gebeurd. Ook gisteren kon het OM nog niet meer duidelijkheid verschaffen.



Bij de zoektocht naar het meisje zijn er veel burgerinitiatieven geweest om haar te vinden. Uiteindelijk leidde een concrete tip de politie naar het meisje.



