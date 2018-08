Nsimire (14) verdween twee weken geleden: negen nieuwe tips over vermissing

Hoe de politie onderzoek doet is bij elke vermissing anders, zegt een woordvoerder. ,,De achtergrondinformatie die we van de melder rond een vermiste krijgen is steeds verschillend. Daar hoort maatwerk opsporing bij.’’



Een deel van die opsporingsmethodes houdt de politie geheim. Dat doet ze om zoveel mogelijk de privacy te beschermen van degene die vermist is geraakt, maar ook omdat de opsporing hierdoor in gevaar kan komen. ,,Als een vermist persoon mogelijk in handen is gevallen van kwaadwillenden, dan wil je dat deze personen zo min mogelijk weten wat de politie weet en doet.’’



De politie zegt ook nadrukkelijk dat ze terughoudend is, omdat te veel informatie bij iemand die weg is gelopen de drempel kan verhogen naar huis terug te keren. ,,Zeker bij jongeren kan een gevoel van schaamte overheersen waardoor ze soms eerder langer wegblijven dan zich melden.’’ Ook dient de politie er rekening mee te houden dat ze niet voor niets thuis zijn weggelopen. ,,De politie wil die veilige haven zijn waar een vermiste zich kan melden.’’