Nu 1400 coronatesten per dag mogelijk door nieuwe testlocatie in Den Haag: ‘Dat komt snelheid van uitslag ten goede’

Deze testlocatie is een samenwerking tussen GGD Haaglanden en HMC locatie Westeinde en vooral bedoeld voor inwoners van Den Haag, die niet met de auto naar de hoofdtestlocatie in Nootdorp kunnen komen. ,,Deze locatie erbij is geweldig”, zei wethouder Kavita Parbhudayal van volksgezondheid.

Op de fiets

De extra locatie is onder andere bereikbaar via de Lange Lombardstraat, maar ook via de voetgangersuitgang in de hekken aan het einde van het parkeerterrein van HMC Westeinde. GGD-directeur De Boer benadrukte dat deze plek vooral is gekozen voor mensen in de stad die met de fiets of lopend willen komen en niet helemaal naar Nootdorp willen reizen.