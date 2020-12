Nu al afzeggingen voor Invictus Games 2021 in Den Haag

De Invictus Games zouden afgelopen voorjaar in Den Haag gehouden worden. De uitgebroken coronapandemie zette een streep door het sportfeest in het Zuiderpark. De spelen staan nu gepland van 29 mei tot 5 juni 2021.

Nieuw jasje

Ondanks dat het onduidelijk is of corona dan nog een grote speler is door de geplande vaccinaties, heeft de organisatie hun event al in een nieuw jasje gegoten. Zo is de sluitingsceremonie aangepast. ‘In deze nieuwe versie is het intiemer en compacter voor de deelnemers, hun vrienden en familie', aldus de organisatie.