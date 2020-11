Nu al een tentoonstelling over corona? We zijn nog op weg naar een derde golf

Wie de website www.decoronamonologen.nl wil vastleggen is te laat, die had ik in maart al snel zelf geclaimd. Waarom? Omdat ik weet dat we hier de komende jaren nog wel over zullen napraten. Dan zijn De Coronamonologen in het theater zeer gewenst, niet? Ik weet zeker dat we over een tijd heel anders tegen deze nare periode aankijken. Wellicht ook wat wijzer. Afstand schept inzicht.