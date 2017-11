Nu al wachtlijst voor eerste schoolklas peuters

Haagse ouders staan in de rij voor de allereerste school voor peuters. Er is nu al een wachtlijst. Voorlopig is gestart met een groep van zeven 2-jarigen.

Ze spreken amper een woordje en sommigen dragen nog een luier. Toch zitten deze zeven peutertjes sinds een paar weken op de basisschool. ,,Wie is die man met die witte baard?’’, vraagt juf Imke aan de kinderen, die netjes in een kringetje om de tafel heen zitten. Een jongetje antwoordt bijna onverstaanbaar ‘Sinterklaas.’ ,,Ja heel goed, en wie heeft hij meegenomen?’’ ,,Piet, piet!’’, roepen de kinderen in koor.

De Van Ostadeschool in de Haagse Schilderswijk is de eerste school in Nederland die onderwijs biedt aan tweejarigen. ,,We leren ze geen schrijven of lezen hoor’’, haast directeur Renald Gunsch zich te zeggen. ,,We scheppen spelenderwijs de voorwaarden die nodig zijn om te leren. Dan moet je denken aan taalvaardigheid, zelfredzaamheid, stil zitten op een stoel, zelfstandig werken en reguleren van emoties.’’

Een paar weken na de start merken de leerkrachten al effect. ,,Kinderen die in het begin helemaal niets zeiden, benoemen nu ineens allerlei dingen die ze op de gang tegenkomen’’, merkt adjunct-directeur Jacqueline Arts op. ,,Maar je ziet ze ook zelfstandiger worden.’’ Voor haar ogen dekken de peutertjes ondertussen zelf de tafel voor de lunch. Borden, vorken, lepels, alles wordt expliciet door de juf benoemt. ,,Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze in aanraking komen met de Nederlandse taal, omdat ze thuis iets anders spreken’’, zegt Arts. ,,Daarom is het zo belangrijk dat er hier veel en duidelijk met hen wordt gesproken.’’

De bedoeling is dat de kinderen uit de peuterklas over anderhalf jaar op een hoger ontwikkelingsniveau binnenkomen in groep 1 dan hun leeftijdsgenootjes op school. In wijken als deze beginnen nog altijd te veel kleuters op school met een achterstand. ,,Niet alleen qua taal’’, zegt Gunsch. ,,Ik ken kinderen in groep 1 die amper een halve minuut stil kunnen zitten op een stoel. Thuis hebben ze dat niet geleerd. Mogelijk omdat hun ouders dat zelf niet hebben meegekregen in hun opvoeding. In onze peuterklas leren de kinderen dat, maar we verwachten ook dat ouders er thuis aandacht aan besteden. Daar helpen we hen bij.’’

De ouders hebben er ook voor getekend dat ze hun peuters minimaal vier ochtenden per week naar school sturen. Verplicht. De leerkrachten kunnen zo een goed beeld vormen van de ontwikkeling. ,,Eén van de verschillen met de kinderopvang is dat wij hier nauwkeurige observaties doen van elk kind en onderwijs aanbieden op het niveau waar het op dat moment aan toe is ’’, zegt Gunsch.

Bewust is daarom gekozen om voorlopig met een klein groepje van zeven te beginnen. Na de jaarwisseling komen daar nog maximaal negen peuters bij. Dat blijkt veel te weinig om de vraag aan te kunnen; er is nu al een wachtlijst. ,,Na het eerste artikel over de klas, kregen we een heleboel telefoontjes van geïnteresseerde ouders. Zij misten ook iets in de huidige voorscholen, zoals de extra aandacht voor taalvaardigheid - en emotionele ontwikkeling.’’ zegt Gunsch.