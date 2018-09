'Nu, als vrouw, ben ik van lang leve de lol'

,,Ik heb motorrijden altijd al leuk gevonden. Born to be wild! Dat gevoel. Nu ben ik aan het lessen. Tot nu toe ben ik één keer gevallen: ik stond stil en hield de motor niet meer. Zodra ik mijn rijbewijs heb, zou ik een Harley willen. Geen racemonster, maar genieten van alles om me heen. Op vakantie met de motor, dat lijkt me wel wat.



Sinds 2009 woon ik bij de motorrijschool om de hoek. Het is een rustige buurt. Een mengeling van allerlei etniciteiten. Ik word hier in ieder geval geaccepteerd. 's Avonds en 's nachts werk ik in de beveiliging, mobiele surveillance. Bij alarm kan het gebeuren dat je een inbreker aantreft. Gelukkig is dat me nog niet vaak overkomen.



Of ik altijd al wist dat ik beveiliger zou worden? Absoluut niet. Vroeger wilde ik bij de marine. In mijn vorige leven als man was ik dan ook matroos. In 2010 ben ik begonnen met mijn transformatie. Tot die tijd heb ik mijn gevoelens in een fictieve kist gestopt en genegeerd. Op een gegeven moment klapte die open en wilde die niet meer dicht. Toen dacht ik: fuck it, ik doe het gewoon.



Mijn moeder en de rest van de familie hebben me 200 procent gesteund. Ze zei: alle puzzelstukjes vallen nu op hun plek. Voordat ik met de hormonen begon kreeg ik 86 vragen. Uit de antwoorden bleek dat ik in het verkeerde lichaam zat. Het stond zwart op wit. Als ik terugdenk aan dat moment krijg ik nog steeds rillingen over mijn rug. Het was een openbaring.



In 2015 ben ik geopereerd. Toen ik aan de hormonen begon werd ik emotioneler. Zat ik bij mijn moeder een film te kijken van een olifantje dat vastzat in de modder. Allemaal filmploegen eromheen. Ik zat te janken als een gek. Toen ik man was, had ik dat niet. Wel was ik stil en gesloten. Op dit moment, als vrouw, ben ik juist van lang leve de lol en extra gelukkig. Ik was René en ben nu Renée. Heb een extra e-tje achter mijn naam geplakt. Zo had mijn moeder me ook willen noemen als ik bij mijn geboorte een meisje was geweest.''



