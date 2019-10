Nu bloembollen planten om in de lente te genieten

Vanaf vandaag is het bloembollen-plantseizoen begonnen. Om straks in het grijze Hollandse voorjaar verrast te worden door vrolijk gekleurde tulpen, hyacinten of narcissen, moeten de bollen bijtijds de bodem in. De start van het plantseizoen, vanaf nu tot en met de eerste vorst, gaat in de Keukenhof traditioneel gepaard met een kleine bloembollenmarkt voor de mensen uit de regio. Vandaag en morgen is de markt geopend. Er zullen 22 kwekers met een kraampje aanwezig zijn om de lokale tuinier de kans te geven het neusje van de zalm op bloembollengebied voor de eigen tuin, of eigen balkon, aan te schaffen.



De Keukenhofmarkt wordt gekoesterd door de plaatselijke tuinliefhebbers. Direct bij de kweker kunnen kopen is uniek. Maar gratis door de Keukenhof wandelen en een praatje kunnen aanknopen met één van de tientallen tuinmannen die bollen aan het planten zijn is misschien nog wel veel unieker. Het bloemenpark ligt er momenteel wel verzorgd, maar niet in z'n volle pracht bij. Met minder kleuren oogt het park wellicht meer ingetogen, desondanks blijft het indrukwekkend. Daar komt bij dat een lege parkeerplaats, waar je je auto gratis kwijt kan, een herfstbezoekje aan de Keukenhof ook heel aantrekkelijk maakt.



Nederland is beroemd om de bollenvelden. De mooiste en beste bloembollen van de wereld komen van kwekers bij ons uit de buurt, maar niet van supermarkten of drogisterijketens waar je tegenwoordig ook bollen in de schappen treft. Veel van de exportkwaliteit bloembollen die op de geestgronden van Noord- en Zuid-Holland groeien worden verscheept naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Ze zijn echter vandaag en morgen ook op de bloembollenmarkt te koop.



Bloembollen zijn, behalve waarschijnlijk voor bollenexperts, lelijke dingen. Grauw, droog en onaantrekkelijk. In de Keukenhof hoef je echter niet af te gaan op mooie plaatjes bij bruine bollen. De trotse kwekers staan er zelf om over hun bloembollen te vertellen en mensen persoonlijk te adviseren over welke bollensoort de goede keus zou kunnen zijn.