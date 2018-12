'Nu geniet ik veel meer dan vroeger'

U bent niet zo van de geraniums? ,,Heb ik niks mee. We gaan gewoon door. 's Ochtends na het opstaan duurt het iets langer voordat de rug weer recht is, maar optreden gaat me nog steeds goed af. Sterker: daar krijg ik nog bakken energie van.‘’ Met dank ook een klein beetje aan Johan Derksen toch? ,,Die man heeft visie. Hij had goed in de gaten dat mensen van onze generatie niet meer in een tochtige hal of op een koud terrein willen staan; ze willen zitten in een gerieflijke zaal. Samen met andere artiesten uit zeg maar 'mijn tijd' heb ik een paar jaar rondgetoerd. Was een groot succes.‘’ Maar nu, op eigen kracht, lukt het ook weer goed. ,,Rot op met die geraniums. Onder die titel toeren we nu door het land. Oude liedjes en oude herinneringen. Met veel humor. En met Maarten Spanjer als verteller.''

Rode draad?



,,De bofkontengeneratie. Want dat zijn wij. Begonnen met muziek in een tijd dat alles nog kon. We eindigen met Born to be Wild. Dat zegt wel genoeg, denk ik. We zijn er nog steeds!‘’



Nou ja, niet iedereen.



,,Dat is ook waar. Dat kan niet van iedereen worden gezegd. Ik zag toevallig net die documentaire over Herman Brood. Daar wordt een mens niet vrolijk van. Ik heb ook van alles gedaan en meegemaakt, maar ben er gelukkig op een gezonde manier weer uitgekomen.‘’



Een bofkont dus inderdaad.



,,Helemaal waar. Vroeger ging alles in een roes voorbij. Nu geniet ik er veel meer van.‘’



