'Nu nog een partij voor de mensen'

Zó help je je planten deze tropische zomer door

19 juli Het zonnetje schijnt, het gras is geel en de mussen vallen van het dak. De zomer is in volle gang en dat blijkt niet voor al het leven op aarde even fijn. Planten binnen en buiten de deur hebben het bijvoorbeeld zwaar te verduren, maar gelukkig heeft Duurzaam Den Haag de oplossing.