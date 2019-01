Nu ook de parkiet gered uit ontploft portiek in Den Haag

Stichting Salvage, die de bewoners begeleidt bij de schade-afhandeling, heeft verschillende medewerkers geposteerd in een mobiele post in de Jan van der Heijdenstraat. Ook zijn er vertegenwoordigers bij de bijeenkomst die in het opvanghotel wordt gehouden. Alles om de mensen zo snel mogelijk op weg te helpen naar een nieuw thuis.



,,Nou, dat gaat nog wel even duren", zegt een van de omwonenden die ook getroffen is en niet met zijn naam in de krant wil. ,,Het is een chaos. Ik ga ook niet terug naar mijn huis tot alles is gemaakt. En hoe het gaat met de bewoners van de gesloopte huizen? Ik weet het niet. Het is vreselijk.”