Nu snelle afspraak bij specialist: meer tijd voor spreekuur door gedeeltelijke sluiting ok

Voormalige wethouders, burgemees­ter en mensen uit bedrijfsle­ven: elf sollicitan­ten voor burgemees­ter Rijswijk

19 januari Zeven mannen en vier vrouwen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Rijswijk bij Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Acht van hen waren ooit al eens wethouder of burgemeester, of iets in een vergelijkbare functie. De andere drie komen uit onder meer het bedrijfsleven.