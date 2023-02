Nu weet ik ook dat Madonna niet de enige is die haar ontlasting tot zich neemt

Column Jongeren die elkaar belagen binnen de drill­rapsce­ne? Hebben we nog een potje?

De luie straatmuzikant uit een oude show van Hans Teeuwen riep zonder te spelen: lalala geld. Net zo makkelijk worden euro’s in onze maatschappij genoemd als oplossing voor problemen. Daarbij wordt vergeten dat geld een middel is en niet per se een goed idee.

