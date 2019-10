Nuchter, liefdevol en haarscherp: Plotseling overleden Jenny (41) was een boswachter 2.0

Link naar instagram post Zelf vond ze dat ze de mooiste baan van de wereld had en dat wilde ze maar al te graag delen. Of het nu om het eerste ontluikende boshyacintje in de lente of het concert van P!nk afgelopen augustus op het Malieveld ging, boswachter Jenny van Leeuwen genoot van alles met volle teugen. Tekenend is de laatste bijdrage van 25 september op haar Instagram-account.



Een haarscherpe foto van een voorbijvliegende ijsvogel met een vis in de bek. ‘Zie vooral ook hoe de bovenkant van de snavel door de vis heen gespietst is!’, schreef ze er volledigheidshalve nog bij. Typisch Jenny. Geen detail ontging haar en wij, argeloze bezoeker van het Haagse Bos of gevorderde natuurliefhebber, mochten meekijken met wat ze allemaal met haar scherpe oog en door haar verrekijker was tegengekomen. Ze deelde haar kennis tijdens excursies dor het bos, via blogs en social media. Een boswachter 2.0.

Spannend

Als kind al droomde Jenny van haar vak. Vooruit dan: politie te paard of zanger leek haar ook wel wat, maar als oppervrouw van het Haagse Bos en het Malieveld kwamen alle dromen samen in één job. Want behalve dat Jenny van de natuur hield, vond ze de reuring van het Malieveld net zo spannend. Terwijl bezorgde omwonenden vorige week nog aan de bel trokken nadat ze de bouwers van Cirque du Soleil met asfalteerwagens over het terrein zagen walsen, was Jenny vooral trots dat het wereldberoemde circus het Malieveld had uitgekozen om zijn tenten op te slaan.

Boswachter Jenny op het Malieveld

Vroeg je haar of ze zich geen zorgen maakte wanneer er weer eens duizenden demonstranten of festivalgangers over de grasmat waren gelopen, dan haalde ze haar schouders op. ,,Het meest openbare stukje groen van Nederland kan wel tegen een stootje’’, zei ze dan. ,,Hoe meer mensen het Malieveld betreden, hoe beter het is. Steek de weg over en je komt eekhoorntjes tegen. Waar anders in Nederland vind je de natuur zo pal naast de stad?’’

Droom

Op de vraag waar ze in haar carrière het meest trots op was zei ze: ,,Dat ik de natuur kan beschermen en mooier kan maken met andere mensen die zich hiervoor in willen zetten. Mijn droom is mij volledig in te zetten voor bedreigde natuur en met name ook dier- en vogelsoorten die het nu erg moeilijk hebben.’’ Aan die droom is vroegtijdig een einde gekomen.

Jenny van Leeuwen boswachter van het Haagse Bos bij nieuwe 4 ton zware Speelbeuk in het Speelbos

AD Haagsche Courant ging vaak met Jenny van Leeuwen op pad. Bekijk hieronder oude beelden van die met passie sprak over haar werkzaamheden in het Haagse bos: