Nuchtere dokter van Statenlaan stond bekend om no-nonsense manier van doen

Piet van Leeuwen (9 januari 1951 - 19 januari 2019) was het vijfde kind in een groot boerengezin in Leiderdorp. Hij hielp op de boerderij met alles wat er gedaan moest worden: het melken van de koeien, scheren van de schapen en het hooien op het land. Maar dat deed hij nooit vóór schooltijd. Piet stapte op het laatst mogelijke moment uit bed om vervolgens net niet te laat op de hbs in Leiden de klas te betreden. Hij hield zijn leven lang niet van vroeg opstaan. Ook als huisarts in Den Haag, waar hij aan de Statenlaan een praktijk aan huis had, was hij niet matineus. Niet zelden zat de eerste patiënt al te wachten terwijl de dokter nog even een plens water in z'n gezicht gooide en een eerste kop koffie dronk.