Nul motivatie of gewoon hekel aan school? Pubers krijgen laatste kans bij Hanos: ‘Die moét ik pakken’

Racquel (18) is biseksueel en haar vader vindt dat maar niks: ‘Misschien gaat het wel voorbij. Dat is wat hij zei’

1 oktober De 18-jarige Racquel is biseksueel en haar vader vindt dat maar niks. Via muziek vertelt ze haar verhaal. Samen met het Residentie Orkest, dat een keer wat anders wilde doen dan Bach of Dvorák.