Nummer 1 van 2023: na alle aanpassingen knalt automobilist toch nog tegen horrorpoller

Last onder dwangsom van 10.000 euro per week voor thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk

Thuiszorgorganisatie Tamaja Okolo Zorg (TOZ) in Rijswijk heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een last onder dwangsom opgelegd gekregen van 10.000 euro per week met een maximum van 20.000 euro. Dit omdat de organisatie na meerdere verzoeken nog steeds haar zaakjes niet op orde heeft.

5 januari