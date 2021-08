Nummer 27: automobilist rijdt tegen horrorpoller en vlucht daarna weg

Column Plaats camera's bij die horrorpol­ler. Maak er een schandpaal van

21 augustus Burgemeester Jan van Zanen rukte meteen uit met een forse bos bloemen en in zijn kielzog een lading fotojournalisten. De verbouwereerde bestuurder die werd gelauwerd kon zijn geluk niet op. Hij kreeg niet enkel bloemen van Haagse Jantje, maar ook een jaar lang gratis OV. Dat laatste was ook wel nodig: de jubilaris was de 25e automobilist die zijn wagen had stuk gereden op de horrorpoller bij de Escamplaan. Een mijlpaal!