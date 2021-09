Nummer 28 knalt tegen horrorpoller op Escamplaan

Kerken tegen politiek Rijswijk: ‘Doe het goede, laat azc open’

12:26 Verschillende kerken in Rijswijk en Den Haag vragen de politiek in Rijswijk het asielzoekerscentrum langer open te houden. De kerken zijn actief binnen het azc dat per 1 november dichtgaat omdat het contract met de opvangorganisatie dan afloopt. Dinsdagavond wordt in de gemeenteraad gesproken over die sluiting als GroenLinks een motie daarover indient.