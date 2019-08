Nummer 32 bij Asian Garden: Slachting in een kommetje? Of toch heel wat anders...

Met de gruwelijke slachting van haaien op mijn netvlies - had ik het maar niet op YouTube moeten opzoeken - stap ik Asian Garden binnen. Feitelijk is dit mijn 'huis-Chinees' van prima kwaliteit. Maar nummer 32 is nummer 32 en dat is bij dit Aziatische specialiteitenrestaurant ('uitsluitend verse producten') toch echt haaienvinnensoep. Voor het luttele bedrag van 2,60 euro krijg je het in een fantasieloze witte plastic beker mee. Thuis zal ik het overgieten in een meer toepasselijk Chinees kommetje, maar zover is het nog niet. Ietwat beschroomd bestel ik samen met een portie kroepoek (altijd handig om de laatste restjes haai mee op te deppen) de bewuste soep, die doorgaans een wat onbestemde, grijzige kleur heeft die nog het meest op sperma lijkt, ware het niet dat er vaak gele sliertjes van ei in zitten.

Dierenactivisten gaan hyperventileren als de oorspronkelijke haaienvinnensoep ter sprake komt. In China, Japan en ook Zuid-Korea slachten ze zonder scrupules alles wat een hartslag heeft, van dolfijnen en haaien tot katten en honden. Haaienvinnensoep is niet voor niets al eeuwen een delicatesse in Azië. De omstreden culinaire creatie wordt geserveerd tijdens bijzondere gelegenheden, zoals bruiloften. En het interesseert die hoogopgeleide Chinezen, die er prestige aan ontlenen door het te serveren, geen zier dat haaien er gruwelijk voor vermoord zijn. Vaak alleen voor de vinnen, die worden afgesneden, waarna het verminkte lijf naar de destructie gaat of overboord wordt gegooid. Luxe dus, want de prijs van een kom échte haaienvinnensoep kan al snel oplopen tot wel 100 euro.



Gelukkig zijn we op dit punt binnen de EU wel beschaafd, want hier is soep van haaienvinnen verboden. Ja, er zullen ongetwijfeld Chinezen zijn in dit land die privé illegale soep serveren. Maar ik ga er vanuit dat 'mijn' Asian Garden zich niet van die praktijken bedient. En zo krijg ik van de altijd vrolijke Chinese dame (ze weet dat ze nooit hoeft te vragen of ik sambal wil) een soort lobbige kippensoep mee, licht gebonden met waarschijnlijk aardappelzetmeel. Ik ontwaar er thuis draadjes kip en sliertjes ei in. Eigenlijk heel smakelijk, al kan de wat flauwe substantie wel wat peper gebruiken. Een slachting in een kommetje is het zeker niet. Misschien moeten we de naam veranderen...