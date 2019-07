Nummer 32 bij Chinees bij Drievliet: Ouderwetse bami en saté van een 'Frans Bauer-Chinees'

Of het echt zo gezond is, daarover valt te twisten. Echter niet over de smaak van gerecht 32 bij restaurant De Chinese Muur aan de Jan Thijssenweg in Den Haag. Die straat zegt niemand iets, maar als we zeggen de Chinees naast Drievliet weet iedereen over wie het hier gaat. We hebben dit restaurant ook uitgekozen om zijn naam. Het roept herinneringen op aan een tijd dat Nederland nog aan de spruitjes zat en de exotische keuken voorzichtig zijn intrede deed met restaurants die namen droegen als Lotus garden, Kota radja of Hong Kong. De tijd waarin heel Nederland op Nieuwjaarsdag naar de Chinees ging omdat verder alles was gesloten en moeder geen zin had om te koken. Bovendien kreeg je op die dag een kalender cadeau.