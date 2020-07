Nuria (17): ‘De druk onder jongeren wordt enorm opgevoerd: het is ‘cool’ als je hét hebt gedaan’

Haagse NieuweIn de rubriek Haagse Nieuwe spreken we elke week een jonge Hagenaar op de springplank naar volwassenheid. Deze week een gesprek met Nuria Levenbach. Sinds haar kleutertijd is Nuria al een gepassioneerde paardenmeid. „Op de manege kom ik tot rust en kan ik mezelf zijn.”

Waar komt die passie voor paarden vandaan?

„Als klein meisje wilde ik dat al. Van vanaf mijn vijfde ga ik wekelijks naar de manege. Natuurlijk wilde ik een eigen paard! Alleen heb ik het daarvoor veel te druk met school. Je moet tijd hebben om voor een paard te zorgen. Afgelopen maanden was mijn manege HCW in het Westland gesloten vanwege Covid-19. Dat merken mijn ouders, vrienden en ik meteen. Ik word ongeduldig en heb een kort lontje. Van paardrijden word ik rustig.”

Hoe voelt het om 17 jaar te zijn?

„Mensen denken altijd dat ik jonger ben. Misschien komt dat door mijn Indonesische roots. Mijn moeder komt uit Indonesië en ziet er ook heel jong uit. Nu voelt het oké. Ik zit er niet meer zo mee. Dat had ik vroeger wel.”

Waar woont jouw huis?

„Samen met mijn moeder, vader en de zwart-witte kater Simba woon ik in een vooroorlogs rijtjeshuis in stadsdeel Rustenburg-Oostbroek. Het huis is gemaakt van donkerrode bakstenen. We hebben een voor- en achtertuin. Onze buurt is hartstikke multicultureel. Er wonen vele nationaliteiten. Van Pools en Hongaars tot Turks en Marokkaans. Het is gezellig.”

Quote Ik houd wel heel veel van dieren Nuria Levenbach

Type vloerkast?

„Niet echt nee. Op de zolder heb ik het rijk alleen sinds mijn zus uit huis is. Voorlopig blijf ik thuis wonen. Ik vind het fijn als alles netjes opgeruimd is. Op de meest onverwachte momenten kan ik een opruimaanval krijgen. Soms weleens rond middernacht. Ik kan dan pas weer slapen als ik de klus, bijvoorbeeld kleren opvouwen, heb geklaard. We hebben mijn zolder opnieuw ingericht in een studeer- en slaapgedeelte. Ook heeft het zo’n ‘aesthetic atmosphere’ met veel lichtjes, planten, foto’s aan de muur en vintage meubeltjes. Sommige planten zijn wel van kunststof, omdat ik eerlijk gezegd niet zulke groene vingers heb. Ik houd wel heel veel van dieren.”

Vroeg uit de veren voor…

„Sushi met zalm! Dat vind ik zo lekker. Eigenlijk alles met zalm vind ik heerlijk.”

School is leuk omdat…

„Ik zat op het Christelijk Lyceum Zandvliet. Ik ben begonnen op het vwo, maar heb onlangs mijn havo-examen gehaald. Op het vwo kreeg ik last van stress. Na de zomer ga ik beginnen aan de hbo-opleiding fysiotherapie op de Hogeschool van Rotterdam. Daarna wil ik nog door met de opleiding paardenosteopathie. Dat is eigenlijk ook een soort fysiotherapie, maar dan holistisch. Je werkt meer vanuit het gevoel en in harmonie met het paard.”

Hoe vul jij je vrije tijd?

„Ik heb een vriendenclubje bestaande uit één jongen en drie meiden. We kunnen goed met elkaar opschieten en doen leuke dingen. Op mijn zolder heb ik ook een sportstudiootje inclusief trilplaat ingericht. Daar doe ik dagelijks een workout. Muziekje aan en gaan. Ik doe trouwens alles, ook dat opruimen, op de muziek van Pitch Perfect. Ken je dat?”

Quote Ik weet niet of ik later met iemand zou willen trouwen die zoveel ouder is Nuria Levenbach

Seks?

„Ik vind seks iets wat je in je eigen tempo moet ervaren. Samen met iemand waar je verliefd op bent of van houdt. De druk onder jongeren wordt enorm opgevoerd: het is ‘cool’ als je hét hebt gedaan. Daarbij wordt voor mijn gevoel soms voorbij gegaan aan het feit dat het iets groots is. Je moet het echt alleen doen als je er klaar voor bent. Ik had een tijd een vriendje. Op dit moment ben ik single.”

Wat ga je never-nooit doen, wat je ouders doen?

„Tussen mijn ouders zit een leeftijdsverschil van bijna 17 jaar. Ik weet niet of ik later met iemand zou willen trouwen die zoveel ouder is. Je zit dan allebei in zo’n andere levensfase. Mijn vader denkt al aan zijn pensioen, terwijl mijn moeder nog druk is met haar carrière.”

Wat bewonder je in ze?

„Het zijn harde werkers en ze geven niet zo snel op. Als ze iets willen dan gaan ze er helemaal voor! Mijn moeder heeft nog een master gedaan, naast haar baan als lerares.”

Hoe zit jij er over 20 jaar bij?

„Ik heb dan hopelijk kinderen en heel veel dieren: paarden, honden, kippen. Daarnaast leid ik een manege voor ernstig gehandicapte kinderen, zodat ook zij dat vrije gevoel kunnen ervaren.”

Corona?

„Er is zoveel geannuleerd. Met mijn vriendenclubje zou ik bijvoorbeeld nu in Disneyland zitten. Toch viel onze lockdown mee in vergelijking met andere landen. Daar mocht je niet eens naar buiten.”

Hier begrijp ik totaal niks van!?

„Racisme? Het is schokkend dat het nog steeds gebeurt.”

Wil je meer artikelen lezen in de rubriek Haagse Nieuwe? Dat kan hier!