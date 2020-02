NVWA waarschuwt: Productinformatie loempiavellen Amazing Oriental niet compleet

In het product zitten melkbestanddelen, maar deze informatie ontbreekt bij de vermelding van ingrediënten.

De vellen hebben de naam Spring Roll Pastry. Kopers van de pakken kunnen deze terugbrengen naar een van de filialen. In Den Haag is er een te vinden aan de Gedempte Gracht, de Grote Marktstraat en in Ypenburg aan de Laan van Haamstede.