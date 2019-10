O’Casey’s aan Noordeinde mag zich de beste Ierse pub ter wereld noemen

Gisteravond en vannacht werden in Dublin de jaarlijkse Irish pub awards uitgereikt. Het team van O’Casey’s is daar elk jaar bij en al eerder vielen ze in de prijzen: 2017 ‘Best cummunity pub in the world’ en in 2018 ‘Best Sports Experience Europa’. Dit jaar gingen ze voor de hoofdprijs. Een geslaagde missie want de pub, die al meer dan 25 jaar in Den Haag te vinden is, mag zich nu de beste van de wereld noemen.