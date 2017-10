'oBike zorgt voor afname van fietsen '

Wat de oBike-voorman betreft doet de politiek er goed aan om terug te denken aan de tijd dat GreenWheels werd gelanceerd. ,,In wijken werd geklaagd dat zo'n GreenWheels-auto een parkeerplaats kostte voor de buurt. Maar inmiddels is de stemming anders. Tegenwoordig maken steeds meer stadsbewoners de afweging of ze met een deelauto niet goedkoper uit zijn dan met het aanschaffen of aanhouden van een eigen auto. Met GreenWheels kan de parkeerdruk juist teruglopen, blijkt nu.'' Knuttel voorspelt eenzelfde scenario voor zijn product. ,,Op den duur zien wij een stad voor ons waar niet langer elke Hagenaar één of meerdere fietsen bezit, maar waar iedereen gebruik maakt van de beschikbare deelfietsen op verschillende plekken in de stad. Zo wordt de beperkte openbare ruimte optimaal gebruikt.'' Het Haagse college lanceerde onlangs het voorstel om de APV uit te breiden met een verbod op het aanbieden of verhuren van fietsen in de openbare ruimte. Alleen als bedrijven zorgen voor eigen fietsparkeerplekken ('docks') zijn ze welkom. Voor nieuwkomers als oBike, FlickBike of Donkey Republic wordt Den Haag dan onaantrekkelijker om er te starten.

Zwerffietsen

Zij bieden namelijk 'zwerffietsen' te huur aan. Je kunt zo overal in de openbare ruimte achterlaten waarna een volgende klant weer verder kan met die fiets. Opnieuw een fiets nodig? Via een app is die snel te vinden in de buurt. Gemiddeld wordt zo'n €0.25 afgerekend voor een kwartier deelfietsgebruik.



In fietsdocks zien deze firma's niets; het is duur voor ze én lastiger voor klanten want het gebruik van de fietsen wordt er inflexibeler van. Knuttel, die verwacht dat binnen een paar jaar alle steden op aarde een deelfietssysteem kennen: ,,Met dit voorstel wil Den Haag nu twaalf stappen terugzetten in de ontwikkelingen. Om dan tegen die tijd te roepen dat ze het toch ook willen.''



Het Haagse APV-wijzigingsvoorstel kwam nadat Rotterdam en vooral Amsterdam ploeterden met deelfietsen die de schaarse ruimte opslokten en verrommelden.



Knuttel stelt dat oBike tegenwoordig veel doet om overlast te voorkomen. ,,Met scooters rijden we rond om onze fietsen goed te zetten en eventueel klein onderhoud te verrichten. En met busjes halen we fietsen op die ergens te lang staan of waar klachten vanuit de buurt over binnen komen.''



Ook wordt voorzichtig gewerkt met geofencing: op specifieke plekken kan dan niet worden geparkeerd.