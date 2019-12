Oceanroeier Slats schenkt 100.000 euro aan Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Opgefokte Bulgaar rijdt met zijn Mercedes in op scooterrij­der na verkeersru­zie: ‘Zijn zwangere vrouw zat naast hem’

22 december Een 27-jarige Bulgaarse man is gisteravond bij een verkeersruzie in Den Haag met zijn Mercedes ingereden op een scooterrijder. Het 35-jarige slachtoffer werd gelanceerd en kwam meters verderop met een harde smak op de grond. Hij ligt met een gebroken ruggenwervel, gebroken pols en meerdere kneuzingen in het ziekenhuis, vertelt Diana, een goede vriendin. ,,Het is bizar dat iemand zo agressief reageert. Er zat zelfs een zwangere vrouw naast hem in de auto.”