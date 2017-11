Ode aan muziek in Top2000-café op het Malieveld

In een grote theatertent brengen dj’s Mark Stakenburg en Kasper Kooij op 27, 28, 29 en 30 december een hommage aan de muziek. De Top 2000 Live Band speelt verzoeknummers van het publiek.

Ieder jaar kijken muziekliefhebbers uit naar de Top 2000, het radioprogramma van de publieke omroep waarbij de 2000 populairste platen worden gedraaid. In diezelfde dagen is nu voor het eerst het Top 2000 Live Café. Kooij en Stakenburg presenteren de show en verzorgen een quiz. Het decor bestaat uit honderden covers van lp’s, bovendien is er een speciale vinyl store.