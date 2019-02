Ode aan vergeten Haagse entertainer, die in de jaren 60 een ster was

'Ik ben atheïst, God weet waarom', 'Mijn beste maat is de geldautomaat', 'Golf; een hole in de markt' en 'Hoe meer zielen, hoe meer sores'. Het zijn woordgrappen, quotes, bedacht door entertainer Huub Martron (1923-2005) die opgroeide in Den Haag. Schrijver/dichter Ko de Laat heeft een zesdelige radiofeuilleton over hem gemaakt. De aanleiding ervoor is even vreemd en bizar als het leven van Martron zelf.



Ko de Laat (49) leerde de naam Martron in de jaren 70 kennen, zonder te weten wie daar achter schuilging. Telkens als er op de radio een reclamespotje draaide met de stem van de plat-Haags sprekende man, gebeurde er iets thuis. ,,Mijn vader zei dan 'daar heb ik nog drie meier van tegoed'. Hij had Martron in 1964 geld geleend toen de entertainer weer eens aan de grond zat. Die 300 gulden kreeg hij overigens nooit meer terug.”