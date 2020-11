Oegstgeester (24) die uit niets voorbijgangers aanviel in Voorschoten blijft vastzitten: ‘Enorme impact op slachtoffers’

De 24-jarige man uit Oegstgeest die vorige week is aangehouden voor een reeks mishandelingen in Voorschoten blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Het voorarrest van de man is met twee weken verlengd.

De reeks mishandelingen begon in oktober. Er kwamen bij de politie Leiden Zuid meerdere aangiftes binnen van mishandelingen die erg op elkaar leken. Alle slachtoffers werden compleet vanuit het niets door een voorbijganger in het gezicht of tegen het hoofd geslagen. Een van de slachtoffers werd zelfs geslagen met een voorwerp.

De mishandelingen stapelden zich op en de politie heeft alles op alles gezet om de verantwoordelijke te vinden. ,,Zaken als deze hebben een enorme impact op de slachtoffers”, legt teamchef Irene Mulder uit.



,,We wilden deze verdachte zo snel mogelijk traceren en de mishandelingen een halt toeroepen. Daarom is er op alle fronten op deze zaak ingezet. De recherche ging aan de slag met hun onderzoek en vanuit de surveillance en de wijkagenten was er volop aandacht voor Voorschoten in de hoop dat we de man zouden vinden.”

Op 10 november sloeg de man weer toe. Dit keer was een 56-jarige vrouw uit Voorschoten het slachtoffer. ,,Toen zij die dag op de Tuinenlaan fietste, was ook zij vanuit het niets geslagen door een man die haar passeerde. Op het moment dat zij hem even later op de Brunita J. Gemmekelaan zag zitten, besloot zij hem aan te spreken en wilde een foto van hem maken.”

De man pikte het niet en sloeg de vrouw terwijl zij een foto wilde maken. Ondanks de klappen lukte het de dame om de dader vast te leggen. ,,De foto van de verdachte werd direct verspreid onder de dienstdoende agenten die hem herkenden en korte tijd later aan konden houden. De verdachte, de 24-jarige man uit Oegstgeest, bleek dezelfde man te zijn die ook in het rechercheonderzoek naar voren was gekomen.”

De man is afgelopen vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris.

