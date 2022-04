Oekraïense band van Eurovisie Songfestival opent Life I Live

De Oekraïense band is een van de veertig acts die deze avond optreedt op een van de acht podia aan het Lange Voorhout, Kerkplein, het Buitenhof, bij de Hofvijver, tegenover Paleis Noordeinde en op de Grote Markt. ,,Van (indie)pop tot hiphop, van blues tot rock, van soul tot funk, van elektronische muziek tot ska. De edgy programmering verandert de binnenstad in een dampende muziekstad.” Zo komen onder meer acts als The Cool Quest, The Skatalites, Three Little Clouds, Jungle by Night, Pom en Ragmob.