Oekraïense Lisovka (55) zamelt legerspullen in voor thuisland: ‘Aan T-shirtjes en sneakers hebben zij niets’

Tat­too-ac­tie levert ruim 18.000 euro op voor slachtof­fers oorlog in Oekraïne

De actie van Tattoo Garden heeft in totaal 18.408,77 euro opgehaald. Afgelopen zondag konden mensen voor 50 euro een tattoo laten zetten in een van de twee studio’s aan de Schoolstraat in Den Haag. De opbrengst gaat volledig naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zowel mensen als dieren.

11 maart