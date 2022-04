Oekraïense vluchtelingen genieten van gratis dagje Haagse kermis: ‘Ik zag alleen maar blije gezichten’

Geert Wilders is even de grootste attractie op de kermis: ‘Wil ze een hart onder de riem te steken’

Niet het reuzenrad, Turbo Polyp of Booster Maxx, maar Geert Wilders was donderdag de grootste attractie op de Haagse kermis. Zelf heeft de politicus, die ooit een fervent bezoeker van het volksfeest was, het daar best een beetje lastig mee. ,,Het lijkt me heerlijk om hier vrijuit rond te lopen.”

14 april