Oekraïense vluchtelingen kloppen aan bij de voedselbank: ‘Wachten op leefgeld’

Lieve Rachel Ondanks schotwond in hand en hoofd ging 71-jarige oma overval­lers achterna

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer komen in de rubriek Lieve Rachel een gewapende overval in de Korte Poten en haar debuut in het schoolvoetbal aan bod.

22 april