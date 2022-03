Oekraïense vluchtelingen opgevangen in De Broodfabriek: ‘Ze hebben vaak niet eens een schone onderbroek’

GGD laat prikbus weer rijden in Den Haag: ‘Nu het weer beter wordt gaan we volop de wijk in’

De GGD Haaglanden gaat vanaf deze week weer de wijken in met een prikbus. Dat doet de gezondheidsdienst omdat er nog steeds mensen ziek worden van corona, van wie sommigen zo ernstig dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. ‘Daarom gaat de GGD door met prikken in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft.’

14 maart