‘Oekraïne is een heldhaftig volkje. Die hebben hun lidmaatschap van de NAVO wel verdiend’

Pleidooi: AZC in Rijswijk langer openhouden voor Oekraïense vluchtelin­gen

De ChristenUnie Rijswijk wil dat het asielzoekerscentrum in de stad langer openblijft. De partij had dit al in hun verkiezingsprogramma staan, maar benadrukt dat het nu extra belangrijk is geworden door de Oekraïnse vluchtelingen die hun land verlaten na de Russische invasie.

25 februari