Oekraïne wil dat Internationaal Gerechtshof zich uitspreekt over invasie: wat is verschil met Strafhof?

Oekraïne wil dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de Russische invasie in het land buigt. President Volodimir Zelenski schrijft op Twitter dat zijn land een verzoek daartoe heeft ingediend. Maar wat is ook alweer het verschil tussen het Gerechtshof en het Strafhof, dat eveneens in de hofstad is gevestigd?

‘Rusland moet verantwoordelijk worden gehouden voor het manipuleren van het begrip genocide om agressie te rechtvaardigen’, aldus de president op Twitter. Hij hoopt dat Rusland wordt bevolen de militaire activiteiten in Oekraïne te staken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis. Het juridische hoofdorgaan van de Verenigde Naties behandelt onder meer geschillen die staten voordragen, bijvoorbeeld over betwiste grenzen. Het bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad.

Genocide

Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome. De werktalen zijn Engels en Frans. Het Internationaal Strafhof is in 2002 opgericht en zetelt eveneens in Den Haag, sinds december 2015 in een nieuw gebouwd pand aan de Oude Waalsdorperweg.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De hoofdingang van het nieuwe onderkomen van het Internationaal Strafhof in Den Haag. © ANP

Het Strafhof moet overigens niet worden verward met het Joegoslaviëtribunaal. Dit was gevestigd in het Aegongebouw aan het Churchillplein. Hier zijn zaken behandeld van mensen die werden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991. In 2010 richtte de Verenigde Naties (VN) het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) op, dat vanaf 2013 het overgebleven werk van het Joegoslaviëtribunaal zou overnemen.

Oorlogscrimineel

De Oekraïense procureur-generaal zegt dat zijn land zal aantonen dat de Russische president Vladimir Poetin ‘de oorlogscrimineel van de 21ste eeuw’ is. Rusland heeft Oekraïne voor de invasie meermaals beschuldigd van genocide op Russisch-sprekenden in de oostelijke Donbas-regio. Daar zitten pro-Russische separatisten die sinds 2014 tegen het regeringsleger vechten en er wonen ook veel mensen met een Russisch paspoort. Volgens Rusland is de ‘speciale militaire missie’ in Oekraïne nodig om Russen te beschermen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.