Oeps, foutje! Man gooit 800 euro ‘vals’ geld bij wijkagent in de brievenbus

Alle religies aanwezig bij wake Vredespa­leis

7:04 Het Vredespaleis opent vandaag de deuren voor een wake voor slachtoffers van de oorlog in Jemen. Het initiatief komt van 35 religieuze en spirituele leiders in Nederland, die zich al een tijdje gezamenlijk inzetten om het lot van zo’n 20 miljoen mensen in het Arabische land onder de aandacht te krijgen.