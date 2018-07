Oeps foutje, politie forceert verkeerde voordeur

Vermoede­lij­ke ziekenhuis­die­ven blijven vast

19:01 De Haagse rechtbank weigert twee Bulgaarse verdachten (25 en 48) van een groot aantal diefstallen in ziekenhuizen vrij te laten uit voorarrest. De mannen werden aangehouden in België nadat er in hun auto goederen waren gevonden die in Den Haag waren gepikt.