Oeps, LHBTQI-pronkstuk heeft kleur teveel

Fred van Hoorn van espressobar Coffee Works bij de Parkweg is de schilder van de regenboogkleuren op een van zijn buitentafels, waarover een politiek relletje is ontstaan. ,,Staat er een kleur te veel op? Dan moeten de mensen die zich daar zo druk over maken maar zorgen dat die kleuren goed op Google staan'', zegt Van Hoorn. ,,Als ik 'regenboogvlag' intik, zie ik zeven kleuren.‘’ Frank Rozenberg, fractievoorzitter van GBLV en ontdekker van de fout, ziet het hoofdschuddend aan. Niet eens zozeer richting Van Hoorn, maar des te meer richting wethouder Nadine Stemerdink (PvdA), die de tafel half oktober onthulde. ,,Dan ben je wethouder met het LHBTQI beleid in je portefeuille, waarmee je staat voor een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid en dan krijg je het niet voor elkaar om zes kleuren te laten schilderen.''

Kleurenblunder

Afgezien van de kleurenblunder vindt Rozenberg het neergetelde bedrag van bijna 900 euro veel te veel voor het project. Volgens de gemeente gaat het om 888,50 euro voor de kosten van het schilderen en voor de drankjes die tijdens de onthulling zijn geschonken.



De tafel om te uiten dat iedereen in Leidschendam-Voorburg zichzelf kan zijn - 'Thuis, op school, op het werk, tijdens het sporten, maar ook op straat' - is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Van Hoorn als ondernemer.



Van Hoorn zocht voor het schilderwerk op internet naar de regenboogvlag. ,,Die had zeven kleuren." Op Wikipedia staat een vlag met zeven kleuren, maar die heeft de homobeweging alleen in 1979 gebruikt en staat nu voor de Vredesvlag. De eerste regenboogvlag van de homobeweging had zelfs acht kleuren. Sinds 1979 heeft de vlag er zes.



,,We betreuren dat niet eerder is opgemerkt dat de picknicktafel niet gelijk is aan de regenboogvlag. Het gaat het college echter om het uitdragen van de principes van de regenboogkleuren dat iedereen zichzelf kan zijn", aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.



