Oesters zijn voor iedereen: 'Eén met gin, graag'

Wie bij het woord 'oester' denkt aan een luxe delicatesse die alleen goedbesteed is aan de fijnproever met een flink gevulde portemonnee, heeft niet opgelet. Het schelpdiertje is namelijk niet meer weg te denken van de menukaart in menig Haags restaurant. Ze zijn er in alle soorten en maten en worden op de meest uiteenlopende manieren bereid. Met een gin-tonic gelei en frambozenazijn bijvoorbeeld (Jamey Bennett), voorzien van garischuim, soja en limoen (Dekxels), in combinatie met komkommer en mosterdzaad (Tapisco) of geserveerd 'met een gel van sushi-azijn' (Palmette).