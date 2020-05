Of het nu vissersmannen zijn die niet terugkomen na te zijn uitgevaren of surfers, het dorp rouwt met elkaar

Bloedspat­ten op deur na dodelijke steekpar­tij Uilebomen mogelijk cruciaal in rechtszaak

13 mei Bloedspatten op een deur gaan mogelijk een grote rol spelen in de rechtszaak over een dodelijke steekpartij aan de Uilebomen in Den Haag. Dat bleek woensdag bij een voorbereidende zitting van de Haagse rechtbank. De verdediging hoopt met een onderzoek van de sporen aan te tonen dat er sprake was van zelfverdediging.