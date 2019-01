,,Dit is Harlan. Hij is 2,5 jaar. Je zegt Har-len. Mijn man is een Amerikaan, daarom wilden we onze zoon een Engelse naam geven. Ik heb de vader van Harlan 17 jaar geleden ontmoet. Ik was die dag met een vriendin in Amsterdam. We pakten de trein naar Den Haag omdat we dachten langs Delft te komen. Een beetje onbezonnen, want dat was natuurlijk niet zo. We treinden langer en gingen die avond uit in De Koornbeurs in Delft. Daar zag ik hem. Hij vroeg of ik wat wilde drinken, maar ik had geen dorst en zei dus nee. Ik dacht: o nee, nu is hij weg! Maar hij is een doorzetter. Hij vroeg of ik écht niks wilde, of dat ik gewoon geen dorst had.



En nu ben ik moeder. Het is leuk, maar soms ook zwaar. Tijdens je zwangerschap denk je dat je je goed hebt voorbereid, maar je weet lang niet alles. Vooral het eerste jaar was pittig. Ik gaf borstvoeding tot Harlan bijna 2 was. Kolven op mijn werk was een gedoe, maar ik zette door. Ik werk in het onderwijs. Als ik dan twee of drie keer weg moest om te kolven, zorgde dat voor veel onrust in de klas. Dan kwam er wel iemand anders even invallen, maar dan was het alsnog: juf, waar ga je naartoe?