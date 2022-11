Officieel of niet: ‘Marktweg is de mooiste Oranjestraat van Nederland’

Burgemeester Jan van Zanen kreeg een bordje met daarop de tekst: ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland 2022’ in zijn handen gedrukt op de Marktweg in Den Haag en daarbij de vraag om dit uit te reiken. Dus deed hij dat, maar een officiële onderscheiding was het niet.

Het bordje was door een nog onbekende opgestuurd naar de initiatiefnemers van de straat. ,,We kregen het bordje een paar dagen voordat de burgemeester kwam, dus ik dacht dat het daarmee te maken zou hebben”, legt Danny van Dijk uit.

De prijs werd voorgaande jaren aan de straat uitgereikt door Hornbach en Veronica bij een landelijke verkiezing voor de mooiste straat van het land, maar die bleef dit jaar uit. Van wie de prijs wel kwam is een raadsel. ,,We krijgen vaak Oranjespullen opgestuurd, dus ik heb geen idee”, zegt Danny. ,,Officiële bevestiging is niet nodig. Wij weten gewoon dat we de mooiste Oranjestraat zijn. We krijgen internationale media-aandacht en de burgemeester gaat ook niet zomaar bij elke straat langs.”

Burgemeester Jan van Zanen na de uitreiking van de 'onderscheiding' tussen trotse bewoners van de Marktweg.

De burgemeester, die de prijs zondag uitreikte, ziet er zelf ook niet echt een probleem in. ,,De bewoners kwamen zelf met dit bord aan en vroegen of de burgemeester dit wilde overhandigen, dus dat heeft hij netjes gedaan”, legt de woordvoerder van Van Zanen uit. Of het nu officieel of onofficieel is maakt dan ook niet echt uit. ,,Het gaat vooral om de saamhorigheid die het initiatief met zich meebrengt en daarbij is de Marktweg voor ons sowieso een van de mooiste Oranjestraten.”

Alle media-aandacht die de onofficiële benoeming met zich meebrengt is onnodig volgens Danny. ,,Laten we het positief houden en lekker voetballen kijken.”

Mensenmassa

Het uitreiken van het bordje is niet de eerste keer dat een vooraanstaand figuur tijdens een bezoek aan de Marktweg een ‘foutje’ beging. Vorig jaar kreeg de koning een vloed van kritiek over zich heen toen hij in coronatijd opging in de mensenmassa en handen schudde terwijl de 1,5 meterregel nog gold.

Oranjeversieringen in de Haagse Marktweg

