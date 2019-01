Officier van justitie aangerand in het Haagse Bos

De in voorarrest zittende verdachte bekende wel dat hij als 'mannenhoer' zich begin vorig jaar schuldig heeft gemaakt aan het financieel uitkleden van minimaal drie klanten. Die kwamen met hem in contact via de website Bullshit, waarna hij ze bij hen thuis tegen betaling seksuele diensten verleende.



Een plaatsgenoot raakte ruim 39.000 euro kwijt aan de prostitué. Een ander zou zelfs met GHB zijn bedwelmd en bestolen van een gouden ring.



Duizenden euro's betaalde het slachtoffer aan de verdachte om het dierbare erfstuk terug te krijgen. Dat is nooit opgedoken.



,,Ik heb er spijt van. Maar had het geld nodig omdat ik verslaafd was", aldus de huilende verdachte. ,,Die ring heb ik niet gestolen. Ik hield de eigenaar alleen aan het lijntje voor de poen."