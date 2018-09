OG3NE geeft twee extra concerten in Kurhaus

Politie te paard blijft toch in Den Haag

10:49 De politiepaarden blijven in Den Haag. De verhuizing naar een Rotterdamse politiestal is van de baan. Druk op de ketel, na publicaties in deze krant, zeggen agenten en de ondernemingsraad van de Eenheid Den Haag. En een handje geholpen door asbest in de politiestal in Rotterdam.