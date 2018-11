Ogen van de wereld gericht op kerkasiel Den Haag

Hoe het verhaal over de uitzettingsprocedure van het gezin Tamrazyan over de grens is beland, is voor Hettema een licht raadsel. Organisatoren de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Kerk Den Haag zochten namelijk geen contact met de media. ,,Via de Nederlandse pers kwam het in de Belgische media terecht”, zegt Hettema. ,,Daarna pikte Italië het op. Toen werden we gecontacteerd door het platform Quartz. Ik denk dat het balletje daarna is gaan rollen.” Daardoor ontvangt de kerk veel steun van christelijke organisaties uit het buitenland, zowel protestants als katholiek. Hettema: ,,Vandaag alleen al heb ik gemaild met Franse, Spaanse en Italiaanse gelijkgestemden. Het zorgt zelfs voor verbroedering over kerkelijke grenzen, dat vind ik zelf heel bijzonder.” Ook de reacties op sociale media van christenen uit onder meer de Verenigde Staten zijn lovend. ,,Het is alsof ze zichzelf afvroegen: ‘Wat zou Jezus doen?’ En het toen ook daadwerkelijk deden. ‘Bravo’, zegt de een. Anderen vinden dat een heleboel christenen nog wat kunnen leren van de Nederlandse gelovigen.”

Videoconferentie

Ook het aantal aanmeldingen van dominees en predikanten om de dienst te leiden stijgt sterk. De teller ging deze week van 400 naar 450 geïnteresseerden. Ook buitenlandse geestelijken melden zich aan. Zo toonde een Vlaamse predikant al interesse. Voor predikanten uit exotischere oorden kan een scherm worden geplaatst, zodat ze via een videoconferentie erbij kunnen zijn.



Maar voor de kerk liggen de prioriteiten ergens anders. Hettema en co. wachten op een verlossend telefoontje van staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). ,,Zodra hij belt, het kinderpardon ter sprake brengt en met ons om de tafel wil, dan houden de diensten ook op”, aldus de woordvoerder.



Daarom heeft de kerk nog geen bijzondere plannen voor kerst. ,,Maar de periode rondom kerst is voor ons wel een hele bijzondere”, zegt Hettema. ,,Het verhaal van de geboorte van Jezus, ter wereld gekomen in een stal omdat hij nergens anders terecht kon. Het is in feite een echt vluchtelingenverhaal. Die vergelijking is mooi en laat je denken over wat je in dat soort gevallen zou doen. Wij als kerk hebben in ieder geval hiervoor gekozen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!