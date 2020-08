Oldtimer verwoest door brand in de Van Musschenbroekstraat

Update/video Auto’s gaan in vlammen op in De Lier en Den Haag, brandweer voorkomt erger

5 augustus In Den Haag zijn vannacht meerdere auto’s in vlammen opgegaan. Ook in De Lier in Westland brak er brand uit in een voertuig. Het vuur dreigde daar over te slaan naar een woning en een kas, maar dat kon de brandweer voorkomen.