Oldtimerdag groter dan ooit, maar gaat het na twee mislukte pogingen wel door?

Door corona werd het vierde lustrum van het op een na grootste oldtimerevenement van Nederland telkens uitgesteld. ,,We gaan ervan uit dat het dit jaar wél doorgaat. De Oldtimerdag is een doorstroomevenement. Dat maakt hopelijk het verschil”, zegt organisator Jacques Boonekamp over de Oldtimerdag op 21 mei. ,,Maanden van tevoren zijn we begonnen met de voorbereiding. We hebben inmiddels al bijna honderd inschrijvingen. Het móét doorgaan.”